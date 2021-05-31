Diego Laxalt kimdir, kaç yaşında? Diego Laxalt hangi takımlarda oynadı?

Diego Laxalt, 7 Şubat 1993 tarihinde Uruguay'ın Montevideo kentinde dünyaya geldi. Uruguay'ın Defensor Sporting takımında ilk profesyonel lisansını alan oyuncu daha sonrasında kariyerini İtalya ve İskoçya Liglerinde sürdürdü. Peki, Diego Laxalt kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, oynadığı takımlar ve detaylı bilgiler

DİEGO LAXALT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Diego Laxalt sırasıyla Defensor Sporting, İnter, Bologna, Empoli, Genoa, Milan, Torino, Celtic Glasgow takımlarında forma giydi.

DİEGO LAXALT HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Diego Laxalt, sol bekte forma giyiyor. Ancak ihtiyaç halinde orta saha ve sol kanatta da görev alabiliyor. Laxalt, sol ayağına hakimdir.