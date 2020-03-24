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GeriFutbol Didier Drogba'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:30,Son Güncelleme:/

Didier Drogba'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

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Didier Drogba'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sarı kırmızılı ekibin eski futbolcularından Didier Drogba, Twitter adresinden paylaşımda bulundu.

Dünyaca ünlü eski futbolcu, paylaşımında ''Çok değerli Hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak’ın corona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım Hocam,Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber.'' sözlerini kullandı.

Fildişi Sahilli futbolcu, ayrıca hem Fatih Terim hem de Abdurrahim Albayrak'ın fotoğraflarını paylaşırken ''Çare Turkiye, Çare the World'' dedi.

 

Didier Drogbadan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

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