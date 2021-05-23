Dick Advocaat, Feyenoord'daki son maçında gözyaşlarına boğuldu!
Hollanda Eredivisie Avrupa Ligi play-off finalinde Feyenoord, Utrecht'i 2-0 yenerek gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladığı takımın başındaki son maçından gözyaşları içerisinde ayrıldı.
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hollandaki teknik direktör Dick Advocaat, Feyenoord'daki son maçından gözyaşları içerisinde ayrıldı.
Advocaat'ın takımı Feyenoord, Hollanda Eredivisie'de Avrupa Ligi'ne gidecek takımı belirleyecek maçta Utrecht'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Feyenoord gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
2016/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 73 yaşındaki Advocaat, 2019'dan beri Feyenoord'un başındaydı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Advocaat, maç sırasında ve maç bitiminde gözyaşlarını tutamadı.
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