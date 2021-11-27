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DG Sivasspor’da Hatayspor'da 3 kritik eksik

#Sivasspor#Hatayspor#Aaron Appindangoye
DG Sivasspor’da Hataysporda 3 kritik eksik

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında A Hatayspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da 3 sakat oyuncu bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Yiğidolar’da bu zorlu mücadele öncesinde 3 eksik var.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Koray Altınay ve Sefa Yılmaz, Hatayspor’a karşı forma giyemeyecek.

DG Sivasspor, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı A Hatayspor ile ligde 3. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor, yarın saat 16.00’da sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce Süper Lig’de 2 kez rakip olurken, söz konusu müsabakalar 1-1 eşitlikle sona ermişti. Taraflar arasında oynanan maçlarda 4 kez gol sevinci yaşandı. 2 kez Sivasspor ağları sarsarken, 2 kez de Hatayspor gol sevinci yaşadı.

Sivasspor 15. sırada

Ligde geride kalan 13 haftada kırmızı-beyazlılar, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 13 puanla 15. sırada yer alıyor. Hatay temsilcisi ise 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 26 puanla 2. basamakta bulunuyor.

Arda Kardeşler düdük çalacak

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Gökhan Barcın yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Kutluhan Bilgiç görev alacak.

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#Sivasspor#Hatayspor#Aaron Appindangoye

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