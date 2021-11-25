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"Devre arası için araştırmalara başladık..."

#Sivasspor#Uğur Çiftçi#Rıza Çalımbay
Devre arası için araştırmalara başladık...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenledi.

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Kulüp tesislerindeki toplantıda açıklamalarda bulunan Çalımbay, taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu bir mazeret değil ama biz sezona erken başladık. Erkenden kamp yapıp, hazırlık maçları oynadık. Biz buraya ilk geldiğimizde şampiyonluğa oynadık. Bunun nedeni Avrupa kupaları oynamadığımız ve önceden sakat vermediğimiz için. Avrupa olmadığı için lige çok iyi konsantre olduk ve ilk yarıyı lider bitirdik. Bizim esas sıkıntımız pandemiden sonra oldu. Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntı taraftar. Mutlaka taraftarımızı kazanmalıyız. Şampiyonluğa oynadığımız sezon taraftar ile futbolcular arasında inanılmaz bir iletişim vardı. Biz 435 gün kendi sahamızda yenilmedik, çünkü çok büyük taraftara sahiptik. Oynayacağımız Hatay maçı bizim için çok önemli ve taraftarın kesinlikle gelmesi gerekiyor. Taraftar gruplarımız ve herkesin güzel bir şekilde birleşmesi gerekiyor. Takım istediğimiz gibi gitmeyebilir ve sıkıntı yaşayabilir. Bu tür şeyler futbolun içerisinde olan şeyler. Taraftar iyi gün dostu değildir, taraftarın her zaman olması gerekiyor. Taraftarın böyle zor günlerde takımına sahip çıkması gerekiyor. Taraftarlarımızın hepsini tribünde görmek istiyoruz. Takımın taraftara ihtiyacı var. Taraftarla bütünleşelim ve yolumuza devam edelim" dedi.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

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Takımla ilgili kimsenin kafasında endişe olmaması gerektiğini ifade eden Çalımbay, "Biz geçen sezon bundan daha zor durumdaydık. Ligi iyi bir şekilde bitireceğimize yürekten inanıyor ve takımımıza, oyuncularımıza, yönetimimize güveniyorum. En çok da taraftara güveniyorum. Ben ve ekibimin bir hedefi vardı. Burada çalıştığımız sürece takımımızı ilk 5'e sokmaktı ve Avrupa kupalarına götürmekti. Biz bunları yaptık. Son 10 yılda Anadoluda Avrupa kupalarına üst üste giden takım biziz. Türkiyemize çok puanlar kazandırdık. Bize çok maç oynattılar ve sıkıntılar yaşadık. Biz sıkıntıları aşarak bir yerlere geldik ve biz bunu da aşacağız. İyi yerlere kesinlikle geleceğiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bazen şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bu şanssızlığı bu hafta kırmak istiyoruz ve mutlaka bu hafta taraftarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.

Devre arası için araştırmalara başladık...

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"SİVASSPOR OLARAK ÖRNEK BİR KULÜBÜZ"

Hatay maçında cezalı olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim ceza aldığım nedenler bize yapılan haksızlıklar. En son oynadığımız Başakşehir maçındaki iptal edilen golümüz normal bir gol. Benim hakeme itiraz etmem de normal. Öyle bir golü vermezsen tabii ki itiraz edeceğim ve kart gördüm. Ben hiçbir zaman hakem arkadaşlara ne küfür, hakaret, kötü bir şey kesinlikle söylemiyorum. Ben sadece takımımızın hakkını koruyorum. Ben haksız olayları hazmedemiyorum. Bizim hiçbir takımla alışverişimiz yok. Hangi takım olursa çıkıp maçımızı oynuyoruz. Hiçbir kulüple de sıkıntımız yok. Hakemler kolay kart gösteriyorsa mecburen tepki göstermemiz gerekiyor. Biz bunlardan dolayı üzgünüz ve bize yapmasınlar. Biz Sivasspor'uz. Sivasspor kimseyle uğraşmıyor. Sivasspor olarak örnek bir kulübüz. Büyük kargaşalar çıkaracak kulüp değiliz. Kabullenemediğim şey kaybettiğimiz puanları hakem hatalarının belirlemesi. Bizim de kendi hatalarımız var, onları kabul ediyoruz. Biz düzeleceğiz ve çok iyi duruma geleceğiz. Bizim bir tane galibiyete ihtiyacımız var. Bir galibiyet aldığımız zaman çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bütün hedefimiz bu maç ve diğerleri. Bambaşka bir şekilde maça çıkıp elimizden geleni yapacağız. Sivasspor kulübü centilmendir ve saygılıdır. Biz hakemlere nasıl saygılıysak lütfen onlar da bize saygılı olsunlar. Biz Sivasspor'un menfaatini düşünüyoruz. Sivasspor için her şeyi yapıyoruz. Ben zaten Sivaslıyım. Ekibim de yıllardan bu zamana kadar beraber olduğum bir ekip. Biz çok krizli takımlar yönettik. 2 puandan takım alıp 5'nci sıraya yükselttik. Allah'a şükür bu zamana kadar da kulüplerin hedefi neyse onların üzerinde ligi bitirdik. Bu sene maçlar zor. Ortaya taraftar farkı çıktı. Bizim de mutlaka bu desteği almamız gerekiyor" dedi.

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UĞUR ÇİFTÇİ TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Uğur Çiftçi'nin devre arasında transfer söylentilerine de cevap veren Çalımbay, "Karar yönetimin kararı. Şu anda transferde düşünecek durumda değiliz. Uğur'un da düşüncesini bilmiyoruz. Bizim önce bu durumdan çıkıp, rahatlamamız lazım. Burada çok iyi oyuncularımız vardı. Emre ve Mert Hakan gitti. Şu anda da gittikleri yerlerde de gayet iyi oynuyorlar. Kulübün menfaati neyse ona göre hareket edilir. Bizler de devre arası için araştırmalara başladık" ifadelerini kullandı. 

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#Sivasspor#Uğur Çiftçi#Rıza Çalımbay

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