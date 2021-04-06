Devler Ligi'nde çeyrek final zamanı! Manchester City'nin Dortmund karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MANCHESTER CITY

- Arada ufak bir Manchester United kazası yaşasa da, Manchester City doludizgin yoluna devam ediyor.

- Son kurban Leicester'dı ve King Power'da Benjamin Mendy ile Gabriel Jesus'un golleriyle 2-0 kazanıp Premier Lig'in zirvesinde en yakın rakibiyle puan farkını 14 yaptılar.

- Diz sakatlığı, uyluk sakatlığı, koronavirüs derken Sergio Agüero artık tamamen geri döndü ama sezon sonu da takımdan ayrılacağını açıkladı. Arjantinli yıldızın yeni durağı henüz belli olmasa da, Barcelona söylentileri çok güçlü şekilde dile getiriliyor...

- TD Pep Guardiola, son lig maçlarında olduğu gibi Agüero'yla değil de hücum merkezinde Kevin de Bruyne ile başlayabilir. Arkasına da "Sterling, Bernardo Silva & Foden" dizebilir.

BORUSSIA DORTMUND

- Signal Iduna Park'ta Frankfurt'a kaybeden Dortmund ise, 27 haftası geride kalan Bundesliga'da lider Bayern'in 21 puan gerisine düştü.

- Youssoufa Moukoko, Jadon Sancho, Marcel Schmelzer, Axel Witsel ve Dan-Axel Zagadou sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

- TD Edin Terzic'in hücum merkezinde Erling Haaland ile başlaması, kanatlarda Thorgan Hazard ve Marco Reus'la ona destek vermesi bekleniyor.

- Frankfurt maçının kötülerinden Nico Schulz kesik yiyebilir, sol bekte Raphael Guerreiro görebiliriz. Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ı sağ bekte izlemeye devam edeceğiz.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester City'nin Etihad'da oynadığı son 4 maçın 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Dortmund'un deplasmanda oynadığı son 9 resmi maçın 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

- Pep Guardiola yönetiminde çıktığı 5 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının 4'ünü kaybeden Manchester City, son 3 sezonda da turnuvaya bu aşamada veda etti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu!

%42'lik kesim daha formda bir görüntüde olan ev sahibini çeyrek final ilk maçında Dortmund karşısında bir adım önde görüyor...

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Sezon sonu Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Sergio Agüero'nun unutulmaz Aston Villa maçı! İzleyelim...