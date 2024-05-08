Dev maça Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de! Real-Bayern öne çıkan istatistikler, son haberler burada...

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 22. randevu



Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 22. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 21 karşılaşmada iki takım da 9’ar galibiyet elde ederken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid, bu karşılaşmalarda 37 gol atarken, Bayern Münih ise 34 kez rakip fileleri havalandırdı. İki ekip, 2017-2018 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turunda rakip olmuş, ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid, rövanş karşılaşmasının 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmasının ardından adını finale yazdırmış, devamında Devler Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

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Real Madrid, Devler Ligi'nde 8 maçtır Bayern'e kaybetmiyor



Real Madrid, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı son 8 maçta da mağlup olmadı. Real Madrid, son 8 maçta 6 kez rakibini mağlup ederken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bayern, Real’e karşı son UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyetini 2011-2012 sezonu yarı final turu ilk maçında 2-1’lik skorla almıştı. 17 Nisan 2012’de oynanan maçın kadrosunda yer alan isimlerden Manuel Neuer ve Thomas Müller hala Bayern Münih formasını giyiyor.

Carlo Ancelotti’nin Bayern Münih’e karşı yenilgisi yok



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 9 kez Bayern Münih’e rakip oldu. Milan’ın başında Bayern’e karşı 6 maça çıkan İtalyan teknik adam, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Real Madrid’de Bayern ile 3 kez karşı karşıya gelen Ancelotti, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Söz konusu 9 karşılaşmada Ancelotti’nin yönetimindeki takımlar, Bayern filelerine 20 gol bırakırken, kalesinde ise 8 gol gördü.



9 kez Real’e rakip olan Tuchel yalnızca 1 kez kaybetti



Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 9 kez Real Madrid’e rakip oldu. 50 yaşındaki Alman teknik adam, Real’e karşı Borussia Dortmund ile 2 maçta 2 beraberlik, PSG ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, Chelsea ile 4 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik, Bayern Münih ile de 1 maçta 1 beraberalik elde etti. Tuchel, Real Madrid’e karşı tek yenilgisini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea’nin 3-1 kaybettiği maçta aldı.

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Misli’den dev karşılaşmaya dair öne çıkan istatistikler

Real Madrid, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 11 karşılaşmaya çıktı ve hiç mağlup olmadı. (7 galibiyet, 4 beraberlik)

Real Madrid’in bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 12 maçın 9'unda karşılıklı goller atıldı.

Bayern Münih, Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 8 maçı kazanamadı. Real Madrid, Alman temsilcisini son 8 maçın 6’sında mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son 5 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 2.5 Üst ve KG Var bitti.

Real Madrid, Bayern Münih ile oynadığı son 6 UEFA Şampiyonlar Ligi maçının her birinde en az 2 gol buldu.

Real Madrid’in bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 5 eleme maçının 4’ü berabere bitti.

Bayern Münih, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 5 deplasman maçının 4’ünde gol buldu.



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