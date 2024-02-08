Derrick Köhn'ün Galatasaray'a maliyeti belli oldu! KAP açıklaması...

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giyen 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada oyuncu için Hannover 96 takımına 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli verildiği belirtildi.

Ayrıca 25 yaşındaki futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını ve sözleşmede uzatma opsiyonun da olduğu ifade edildi.



Galatasarayın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:



Profesyonel Futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 EUR transfer bedeli ile 300.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.



Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup Şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.



Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 EUR, 2024/2025 sezonu için net 450.000 EUR ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 EUR sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 EUR imza ücreti ödenecektir.

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"HER ŞEYİMİ VERMEYE SABIRSIZLANIYORUM"

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, resmi imzayı atmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini ve formayı giymek için sabırsızlandığını ifade eden Gana asıllı Alman oyuncu, “Böyle büyük bir kulübe imza atmak benim için çok büyük ve özel bir şey. Bir an önce sahaya girmeye, taraftarımızla buluşmaya ve kulüp için her şeyimi vermeye sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle transferi istişare ettik. Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Burada olmak gurur verici. Bu formayı giymek benim için çok değerli” şeklinde konuştu.

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