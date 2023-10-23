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Derbiyi sekerek tamamlayan Icardi’nin Bayern Münih'e yetişmesi zor

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Bayern Münih
Derbiyi sekerek tamamlayan Icardi’nin Bayern Münihe yetişmesi zor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

İki golle damga vurduğu Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sekerek kenara gelen Mauro Icardi’nin durumu belli oldu.

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Arjantinli yıldızın çekilen MR’ında sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildi.

Icardi’nin yarınki B.Münih maçında oynaması zor görünüyor. Ancak maç günü durumuna bakılacağı, gerekirse takımla idman yapmadan oynatılabileceği öğrenildi.

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DERBiLERE iCARDi DAMGASI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı oynadığı maçların hiçbirini boş geçmeyip 7 maçta 10 gol kaydeden Mauro Icardi, derbilerde 8 golü olan Galatasaray’ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi’yi geçip, kulüp tarihinde büyük maçlarda en çok gol atan yabancı oldu. Galatasaray onun gol attığı 7 derbinin 6’sını kazandı, birini kaybetti. Icardi, ezeli rakip Beşiktaş’a karşı da atılan son 5 golün sahibi olarak ayrı bir başarı elde etti.

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G.SARAY’IN EN VERiMLi SANTRFORU

Galatasaray’da tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıkarak 37 gol atan Mauro Icardi, sahada kaldığı dakika başına en çok gol atan isim oldu. Icardi her 87 dakikaya bir gol sığdırarak 90 dakikanın altına inen tek oyuncu olarak da öne çıktı. Arjantinli oyuncunun ardından Tanju Çolak 96 dakikada 1 golle ikinci, Bafetimbi Gomis de 103 dakikada 1 golle üçüncü sırayı aldı. Mario Jardel her 105 dakikada, Galatasaray’ın efsane futbolcusu Metin Oktay da her 106 dakikada bir golle bu oyuncuları takip etti.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Bayern Münih

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