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GeriFutbol Derbinin hakemi Ali Palabıyık, Dinamo Zagreb - Flora Tallinn maçını yönetecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Derbinin hakemi Ali Palabıyık, Dinamo Zagreb - Flora Tallinn maçını yönetecek

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Derbinin hakemi Ali Palabıyık, Dinamo Zagreb - Flora Tallinn maçını yönetecek
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile Estonya temsilcisi Flora Tallinn arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Perşembe günü Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Derbinin hakemi Ali Palabıyık, Dinamo Zagreb - Flora Tallinn maçını yönetecek

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