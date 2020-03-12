Derbide gözler onlarda olacak: Falcao & Burak

Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada gözler Falcao ile Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Falcao bu sezon Süper Lig'de 9 gol atarken, Burak Yılmaz ise 11 defa fileleri havalandırdı

- Falcao formunu yakaladı

Galatasaray adına sezonun en önemli transferi olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, ikinci yarıda golcü kimliğini ortaya koydu.

Ligin ilk yarısında sadece 3 gol atabilen Falcao, ikinci yarının 8 haftalık bölümünde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı oyuncu, son 3 maçta ise biri penaltıdan olmak üzere 4 kez fileleri havalandırdı.



13 maçta 853 dakika süre alan Falcao, 94,7 dakikada bir gole katkıda bulundu.

Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada kalan ve gol sevinci yaşayamayan Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında ise görev alamadı.



Falcao, Galatasaray formasıyla ilk derbi golünü ise takımının Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta yaşadı. 34 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 80. dakikasında penaltıdan golünü atmıştı.

- Beşiktaş'a daha önce 4 gol attı

Önemli bir kariyere sahip Kolombiyalı futbolcu, Beşiktaş'a daha önce 4 gol attı.

Siyah-beyazlı takımın 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden biri olan Monaco forması giyen Falcao, İstanbul'da 1-1 biten karşılaşmada takımının tek golünü kaydetti.



2011-2012'de Atletico Madrid kadrosunda yer alan Falcao, Avrupa Ligi'nde takımının deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendiği karşılaşmada bir kez fileleri havalandırdı.



Porto formasını 2010-2011 sezonunda giyen Falcao, yine Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadı. Porto'nun deplasmanda siyah-beyazlı ekibi 3-1 yendiği maçta bir kez gol sevinci yaşayan Kolombiyalı oyuncu, 1-1 berabere biten mücadelede ise yine fileleri havalandırmayı başardı.

- Burak Yılmaz da ikinci yarıda açıldı

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki santrforu Burak Yılmaz da Süper Lig'in ikinci yarısında daha golcü bir kimliğe büründü.

Sezonun ilk yarısında 5 gol kaydeden deneyimli futbolcu, ikinci devrenin 8 haftalık bölümünde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı formayla 11 gol atan Burak, 146,2 dakikada bir gole imza attı.

- Gollerinin 6'sı penaltıdan

Burak Yılmaz, bu sezon attığı 11 golün 6'sını penaltı atışından buldu.



Ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Burak, ikinci devrede ise Göztepe, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında aynı şekilde gol sevinci yaşadı.

- Sakatlık formlarını etkiledi

Her iki oyuncu da bu sezon sakatlıktan dolayı formlarını geç yakaladı.



Falcao sakatlığından dolayı ilk yarıda 7 maçta görev alamazken, ikinci devrede ise iki maçı kaçırdı.

Sezon öncesi ameliyat olan Burak ise bu nedenle sezonun ilk 4 maçında kadroda yer alamadı. Siyah-beyazlı futbolcu, sezon içinde ayrıca iki defa takımını yalnız bıraktı.



Falcao'nun ilk yarıdaki Beşiktaş maçını sakatlığı nedeniyle kaçırması gibi Burak da aynı nedenle Galatasaray karşısında görev alamadı.

- İkisi de çok deneyimli

Her iki ekibin santrforları deneyimleriyle dikkati çekiyor.



Arjantin'in River Plate takımı formasıyla kendini gösteren ve ilk Avrupa deneyimini Porto'da yaşayan Falcao, çok önemli takımlarda görev aldı.

Kolombiyalı futbolcu, Porto'nun ardından Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea ekiplerinde de yer aldı.



Antalyaspor formasıyla çıkış yapan Burak Yılmaz ise ilk önemli deneyimini Beşiktaş'ta yaşadıktan sonra Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formaları da giydi. Kısa süreli Çin deneyimi yaşayan Burak, Trabzonspor'a döndükten sonra ikinci kez Beşiktaş'a transfer oldu.





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