Derbi sonrası çarpıcı yorum: Beşiktaş sabaha kadar oynansa Galatasaray'ı yenemezdi

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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı

1- Beşiktaş cephesinde bir kesim oyunun iyi, sadece golün eksik olduğu görüşünde. Bir kesim Santos’u tutuk buluyor. Siz hangi cephedesiniz?

GÜNTEKiN ONAY: TARAFTAR COŞKUSUNA YANIT VEREMEDi

Beşiktaş iç sahada böyle coşkulu bir taraftarın önünde derbide rakibine ev sahibi olduğunu hissettirecek bir agresiflikte değildi. Tabii ki erken gol oyunun gidişatını ve saha içi planlarını değiştirdi. Bundan önceki yıllarda Beşiktaş’ın kadro kalitesi ve gücü ne olursa olsun iç saha derbilerinde galibiyetler aldığını da gördük. G.Saray’ın güçlü savunması karşısında Semih ve Cenk’in etkisiz kalmaları ve Gedson’un de yokluğu Beşiktaş’ın oyununu olumsuz etkiledi. Sadece Muci ve Rashica ile G.Saray’ı tehdit edebildiler. Beklerin hücuma fazla katılmaması, Amartey ile Al Musrati’nin ofansa destek vermemeleri G.Saray’ın işini kolaylaştırdı. Beşiktaş iç sahada çok daha ofansif bir kurgu ile oynamalı.

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UĞUR MELEKE: 0-1’E HAMLE YAPAMADI

Fernando Santos’un 30 yıllık uzun kariyerinde en başarılı olduğu alan, 0-0’ı ve 1-0 öne geçtikten sonra oyunu doğru oynatması. Ama 1-0 geriye düşen Fernando Santos’un aynı seviyede başarılı olduğunu söylemek güç. İnönü’de daha ikinci dakikada geriye düştükten sonra artık bir plan değişikliği yapması gerekiyordu, üçüncü bölgeye şiddetli baskıya gitmek, merkezde Amartey’yi değiştirmek ya da Vincent Aboubakar’ı daha erken oyuna almak gibi. Ancak Fernando Santos’un golden sonraki 88 dakikadaki hamleleri maçı çevirmeye yetecek düzeyde değildi bence.

FIRAT AYDINUS: BEŞiKTAŞ BU OYUNLA KABUL GÖRÜR MÜ?

Kadro kalitesi ve Santos dönemi ele alındığında derbideki oyun iyi nitelendirilebilir. Lakin Beşiktaş ismi ve taraftarın beklentisi göz önüne alındığında derbideki oyun kısmen Pollyannacılık’tan öteye geçmez. Gerek bu kadro, gerekse takviyeler hesaba katıldığında Santos önümüzdeki sezon bu oyun ve anlayışı devam ettirse taraftardan kabul görür mü acaba? Ne 80’ler ne 90’lar ne de 2000 sonrası... Tablodaki durumu ne olursa olsun bu oyun anlayışı Beşiktaş adına hiçbir zaman benimsenmedi ve kabul görmedi. Hele derbilerde hiç. Fernando Santos’un Portekiz Milli Takımı’ndan kalan felsefesi gol yememek. Ama Beşiktaş gibi takımlarda gol yememenin önemi, gol atabildiğin sürece değer kazanır.

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MEHMET ARSLAN: SANTOS BiLE BAŞARAMAZ

BU oyunu iyi bulan bir Beşiktaşlı olduğunu düşünmüyorum. Gerçeği kabul edelim bu takımın oyuncu kalitesi ne yazık ki, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde. Sahanın hiçbir alanında baskı görmeden oyun kuramadılar. İkili mücadelelerde hep zayıf kaldılar. Galatasaray’a aynı sertlikle yanıt veremediler. Önce kazanma alışkanlığı elde etmeli Beşiktaş. İyi oynayarak değil, kazanarak büyük takım olursunuz. Ne yazık ki Fernando Santos bile şu anda, bu kadroyla başarılı olamaz. Futbol iyi oyuncularla oynanır.

2- Derbide gülen taraf misafir G.Saray oldu. Sarı kırmızılılar golü erken buldu ve 88 dakika korumayı bildi. Nasıl buldunuz derbideki oyunu?

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MEHMET ARSLAN: 2 TAKIM ARASINDA KALiTE FARKI O KADAR AÇILDI Ki!

Sabaa kadar oynansa Beşiktaş’ın kazanamayacağı bir maçtı. 2 takım arasında kalite farkı o kadar açıldı ki, G.Saray sadece mücadele ederek kazanacak konumdaydı, öyle de oldu. Hakem, penaltı tartışmalarına girmiyorum bile, şahane maç yönetti Halil Umut Meler. Kaybedenin saha dışı bahaneler ürettiği bir futbol kültürümüz var. Herkes ligin manipüle edildiğini söylüyor. ‘Peki nasıl?’ dediğimizde kimsenin yanıtı yok. Hakem kararlarını gösteriyorlar. Öz eleştiriden yoksun, bahaneci kültür her daim kaybeder.

UĞUR MELEKE: SAHAYA ATILAN SU ŞiŞELERi ARASI FUTBOL OYNANAN BiR DERBi

Derbideki oyun kalitesinin yüksek olduğunu söylemek zor. Türkiye’de derbilerle ilgili 2 temel problem öne çıkıyor: Birincisi, müsabaka 0-0 gittiği sürece zaten futbol oynanmıyor. 1-0 olduğunda genelde oyun start alıyor ama Santos’un gerideyken planları hareketliliğe çok yeterli gelmedi. İkinci problem de derbinin “sahaya atılan su şişeleri arası futbol” kıvamında geçmesi. Acaba statlarda kapalı bardak suların satışını durdurmak düşünülebilir mi?

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FIRAT AYDINUS: G.SARAY ViTES YÜKSELTMEDEN DERBiDEN HASARSIZ ÇIKTI

Derbide her iki tarafın öngöremediği erken gol oyunun tüm stratejisini ve şeklini değiştirdi. Öne geçen G.Saray belki de tüm takımlar içinde en iyi yaptığı şeyi yaparak skoru koruyup vites yükseltmeden ve rahat bir mücadele ile derbiden hasarsız çıktı. Tabii bunda en büyük faktör her mevkiye dayalı kadro kalitesi üstünlüğüydü.

GÜNTEKiN ONAY: G.SARAY DERBiNiN ÖNEMiNiN FARKINDA VE ÇOK KARARLIYDI

G.Saray maçın öneminin farkındaydı ve sahada kararlı bir grup vardı. 37’lik Mertens dahil oyuncular yoğun fiziksel mücadele sergiledi. Erken golle de risk almadan, iyi savunmayla oyunu tuttular. İcardi’nin fiziken alt seviyede olması ve Kerem Aktürkoğlu’nun dağınıklığı hücumu etkiledi. Ama şunu gördük ki G.Saray çok tecrübeli, saha içi organizasyonu üst düzeyde ve omurgası ile güçlü bir takım.

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3- Fenerbahçe sadece skor değil, oyun anlamında da puan topladığı bir haftayı geride bıraktı. Sizce Fenerbahçe’de ne değişti?

GÜNTEKiN ONAY: ZiRVE YARIŞINDA KALiTE KADAR TECRÜBE DE ÖNEMLi

F.Bahçe’de ilk önemli değişiklik Krunic’in yerine Mert Hakan’ın oynamasıydı. Mert Hakan daha enerjik ve topu iyi kullanıyor. Dzeko ve Tadic’in de hem fiziksel hem de mental olarak toparlandıklarına tanık olduk. Şampiyonluk yarışında tecrübe ve konsantrasyon en az kalite kadar önemli. F.Bahçe’de son maçta bunu gördük.

MEHMET ARSLAN: BU TEMPO iLE KONFERANS LiGi’NDE VE TRABZON’A KARŞI iŞLERi ZOR

Doğrusu ben o kadar büyük bir değişim algılamadım F.Bahçe’de. Sezon başındaki baskılı, tempolu oyunu göremiyorum uzun süredir. Aksine (Hatay hariç) son dakikalarda kazanılan maçlar var. Hatay’da kolay kazandı o kadar. Tempo olarak da G.Saray’ın hala gerisindeler. Şimdi iki önemli maç onları bekliyor. Konferans Ligi ve Trabzon maçı. Bu tempo ile oynarlarsa işleri çok zor.

FIRAT AYDINUS: MERT’iN DÖNÜŞÜYLE ORTADAKi HANDiKAP DA ORTADAN KALKTI

Son 8 deplasmanda puan kaybetmeyen F.Bahçe dış sahada hem G.Saray’dan önce oynamanın hem de Kadıköy’deki maçlara oranla baskıyı en düşük seviyede yaşıyor olsa gerek. Hatay maçında özellikle Dzeko, Becao ve M.Hakan’ın performansı sonuca gitmede büyük etkendi. Fred’in dönüşü ve M.Hakan’ın yükselişi ile Krunic’in orta sahada yarattığı handikap ortadan kalkmış gözüktü.

UĞUR MELEKE: KRUNiC’TE LÜZUMSUZ ISRAR YANLIŞ MERT HAKAN’LI ÜÇLÜ DOĞRU SEÇiM

F.Bahçe yaklaşık 2 aydır Fred’siz oyuna çare üretmeye çalışıyor. Oraya pansuman olarak Krunic’in transferi bir yanlıştı. Eldeki Lincoln ve Crespo’nun gönderilmesi bir başka yanlış. Krunic’te lüzumundan fazla ısrar edilmesi de pastaya mum diken yanlış oldu. İsmail Kartal, Fred sonrası ilk defa sahaya İsmail-M.Hakan-Szymanski orta üçlüsüyle çıktı ki eldekiler içinde en doğru model buydu bence. Orta sahadaki M.Hakan’lı bu doğru seçim, Tadic’i de, Szymanski’yi de, Dzeko’yu da yukarı taşıdı.

4- Trabzonspor 4 maçlık gol yememe serisinin ardından Alanya’da şok bir yenilgi aldı. Sizce neydi bu şoku getiren faktörler?

UĞUR MELEKE: KONSANTRASYONU KUPAYA 3 MAÇ YAKLAŞMAK MI BOZDU?

Bu yenilginin birkaç sebebi olabilir: Birincisi, Türkiye Kupası’na üç maç kadar yaklaşmak acaba Trabzon’da hedefler anlamında bir konsantrasyon kaybına mı sebep oldu? Bunun yanıtını bilmek zor. Ya da acaba Trabzon’la oynarken form grafikleri düşük olan Hatay, Pendik ve Adana sonuçları bizi yanılttı mı? Ama daha önemlisi, Berat-Umut ikilisinin sıradanlığı. F.Bahçe bir Krunic’i taşıyamadı, Trabzon iki Krunic’i taşımaya çalışıyor adeta! Tabii ki iki kanattan yaptıkları organize ataklarla haklı bir galibiyet alan Fatih Tekke’yi de tebrik etmek gerek.

MEHMET ARSLAN: TRABZON, ONUACHU’YU ARIYOR AMA TEKKE’NiN DE HAKKINI VERMELi

Onuachu derim ve susarım. Yokluğunu her maç hissediyor Trabzon. Rakip takım için çok ciddi bir tehdit. Ama öte yandan da Fatih Tekke gibi bir teknik direktörün de hakkını vermek gerekir. F.Bahçe’yi nasıl kilitleyip puan aldıysa benzer bir oyunla bordo mavilileri de kilitledi. Sadece Trabzon’un eksikliği değildi asıl faktör. Alanyaspor’un performansının da hakkını vermek gerekir.

GÜNTEKiN ONAY: ALANYA ENERJiK VE KONSANTREYDi TRABZON SANKi MAÇA GELMEMiŞTi

Birinci neden iki takımın bu maça nasıl baktığı ile alakalıydı. Alanyaspor ligde bulunduğu konumdan çıkmak için yüksek bir enerji ve konsantrasyon ortaya koydu. Trabzonspor ise maça sanki gelmemişti. Hal böyle olunca bu sonuç kaçınılmaz oldu.

FIRAT AYDINUS: DEPLASMANDA ŞUT REKORU KIRIP 3 GOLLE MAĞLUP OLMAK

4 maç gol yemedikten sonra bu sezon deplasmanda en fazla pas isabeti yaptığı, ceza sahası içinde topla buluştuğu ve şut (24) çektiği maçı 3 golle kaybetmek gerçekten ilginç. Onauchu olmadığında ve Mendy ortada oynamadığında zaafiyet yaşanıyor. İkinci gol oyuncuların mental ve iletişim kopukluğunun bir göstergesiydi.