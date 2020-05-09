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GeriFutbol Denizlispor'dan Bülent Uygun'a 2 yıllık sözleşme!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Denizlispor'dan Bülent Uygun'a 2 yıllık sözleşme!

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Denizlispor'dan Bülent Uygun'a 2 yıllık sözleşme!
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da yönetimin, takımın başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan teknik direktör Bülent Uygun’a sezon sonu 2 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi.

Süper Lig’in 22’nci haftasında Mehmet Özdilek’in yerine göreve getirilen Bülent Uygun, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla camiadan tam not aldı. Takımın toparlanmasında büyük rol oynayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli teknik adamla yola devam edileceği kaydedildi.

Takımın bu sezonu en iyi noktada bitirebilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Uygun, "Göreve geldikten sonra takım olarak gösterdiğimiz performans bizim açımızdan mutluluk verici. Bu sezon Denizlispor’un hak ettiği ve güzel yerlerde bitirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Ben takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum" açıklamasını yaptı.

Uygun, koronavirüs salgınında kulüplerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek Süper Lig’in 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmesi kararının doğru olduğunu söyledi.

Denizlispordan Bülent Uyguna 2 yıllık sözleşme

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