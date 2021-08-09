MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor’da teknik direktörlük koltuğuna ilk aday Sait Karafırtınalar
GeriFutbol Denizlispor’da teknik direktörlük koltuğuna ilk aday Sait Karafırtınalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 09.08.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Denizlispor’da teknik direktörlük koltuğuna ilk aday Sait Karafırtınalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor’da teknik direktörlük koltuğuna ilk aday Sait Karafırtınalar

TFF 1’inci Lig’e düştükten sonra aylar süren bekleme dönemi geçirip ardından ikinci kez düzenlenen olağanüstü kongrede başkanlık görevine Mehmet Uz’un gelmesiyle toparlanan Denizlispor, teknik direktör arayışlarına da başladı.

Kadrosu büyük oranda dağılıp geçen sezon kiralık gönderilen gençlerin ağırlıkta olduğu takımla antrenmanlarını sürdüren yeşil siyahlılarda yönetim, transfer yasağını kaldırmak için girişimlerini sürdürürken, teknik direktörlük görevi için Sait Karafırtınalar gündeme alındı.

Mehmet Uz ve yönetimi, bir taraftan takıma takviye yapmak için transfer listesindeki oyuncularla görüşürken, bir yandan da deneyimli bir teknik adamı takımın başına getirmek için girişimlerine devam ediyor.

Yeşil siyahlı yönetimin 1’inci Lig’de birçok takım çalıştırıp son olarak Ümraniyespor’da görev yapan Karafırtınalar’la temasa geçtiği öğrenildi.

Önceliği yasağı kaldırmaya veren Denizli’nin mevcut kadroyla ligin ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Bandırmaspor’la oynanacak maça takımı haftalardır çalıştıran Veli Acar yönetiminde çıkması bekleniyor.

Denizlispor’da teknik direktörlük koltuğuna ilk aday Sait Karafırtınalar

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi