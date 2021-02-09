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GeriFutbol Denizlispor'da sportif direktör direktör Burak Özsaraç istifa etti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da sportif direktör direktör Burak Özsaraç istifa etti!

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Denizlispor'da sportif direktör direktör Burak Özsaraç istifa etti!
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, sportif direktör Burak Özsaraç görevinden istifa etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Özsaraç'ın istifasını yönetime sunduğu belirtildi.

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Açıklamada Özsaraç'ın şu ifadelerini yer verildi:

"Yaklaşık 2 yıldır Yukatel Denizlispor'da sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Denizlisporumuz Süper Lig'de kalmayı başaracak. Büyük bir taraftara, futbolcu grubuna, teknik heyete sahiptir ve mutlaka başaracaktır. Bu yolda, gönülden bağlı olduğum kulübüme sonsuz başarılar diliyorum."

 

Denizlisporda sportif direktör direktör Burak Özsaraç istifa etti

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