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DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Rodallega gol orucunda

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Denizlispor'da Rodallega gol orucunda
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Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında 19 Ekim Pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega adeta gol orucuna girdi.

Kolombiyalı golcü geçen sezondan bu yana  yaşadığı düşüşünü sürdürdü. Rodallega, Süper Lig'de son 12 maçta gol atma başarısı gösteremeyip hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 2018-2019 sezonunda 15 gol atan, geçtiğimiz sezon başında ise büyük umutlarla Denizlispor'a transfer edilen Kolombiyalı santrfor beklentileri karşılayamadı.  

Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da çıktığı 31 maçta 6 gol kaydedebilen tecrübeli oyuncu son dönemlerde eski günlerini arattı.  Rodallega, Süper Lig'deki son golünü 14 Mart 2020'de Gençlerbirliği ile oynanan ve 1-0 kazanılan karşılaşmada atmıştı.

Bu sezon çıktığı 4 lig maçında da ağları sarsamayan 35 yaşındaki forvet oyuncusu, yaşadığı formsuzluk nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin antrenmanlarda sık sık oyuncusuyla görüşme yaptığı ve Rodallega'yı motive etmeye çalıştığı belirtildi. 

Denizlisporda Rodallega gol orucunda

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