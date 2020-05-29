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GeriFutbol Denizlispor'da Kovid-19 testlerinde pozitif bulgu çıkmadı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 21:32,Son Güncelleme:

Denizlispor'da Kovid-19 testlerinde pozitif bulgu çıkmadı

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Denizlispor'da Kovid-19 testlerinde pozitif bulgu çıkmadı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların, antrenmanı şut ve pas çalışması ile tamamladığı belirtirdi.

Takıma dün ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi

 

Denizlisporda Kovid-19 testlerinde pozitif bulgu çıkmadı

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