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Denizlispor’da Kevin Mayi formda

#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Kevin Mayi
Denizlispor’da Kevin Mayi formda

Spor Toto 1’inci Lig’de son 5 maçta 4 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor’da Kevin Mayi’nin yükselen performansı kalan haftalar öncesi teknik heyeti sevindiriyor.

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Denizli’ye sezon başında Ümraniyespor’dan transfer edilen Gabonlu forvet, uzun süre tutuk kaldı. Geçen hafta Kocaelispor deplasmanında 2 kez ağları sarsıp 5-1’lik galibiyete büyük katkı yapan Mayi, toplamda 5 gole ulaşarak, 8 gollü Ömer Şişmanoğlu’ndan sonra takımın en skorer oyuncusu oldu. 

Denizlispor’da Kocaeli’ye 2 gol atan Mustafa Çeçenoğlu da yeşil-siyahlı formayla ilk gollerini kaydetti.

Pazar günü evinde Tuzlaspor’la oynayacağı maça moralli hazırlanan Denizlispor’da yuvaya döndükten sonra takımı çıkışa geçiren teknik direktör Mesut Bakkal, Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve Kulüp Menajeri Özhan Çetin ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

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Yeşil-siyahlılarda Tuzlaspor maçının biletleri de 10 ve 50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

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#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Kevin Mayi

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