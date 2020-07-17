Denizlispor’da Estupinan ilk 11'e göz kırptı!

Pazar günü Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak yeşil-siyahlılarda teknik sorumlu Levent Kartop’un Trabzonspor maçında oyuna sonradan girip galibiyet golünü atan Kolombiyalı golcüyü, Hugo Rodallega’nın yerine sahaya süreceği öğrenildi.

Kartop’un Estupinan’ın formundan son derece memnun olduğu öğrenilirken, 23 yaşındaki oyuncu attığı 7 golle yedeği olarak geldiği vatandaşı Rodallega’yı geride bıraktı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda da 7 kez ağları sarsan Estupinan takımın en skorer ismi oldu.

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