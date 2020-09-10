Denizlispor'da başkan Ali Çetin güven tazeledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen ve 746 üyeden 391'inin katıldığı genel kurulun divan başkanlığını Erdal Otçu yaptı.



Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylandığı genel kurulda, yönetim kurulunun 1 başkan ve 14 üyeden oluşması kabul edildi.



Kulüp başkanı Ali Çetin, yaptığı konuşmada, yeni yönetim kadrosuyla daha fazla çalışacaklarını söyledi.



Göreve geldikleri günden itibaren çalışarak takımı Süper Lig'e taşıdıklarını hatırlatan Çetin, "Takıma 10 yıl önceki heyecanı tekrar yaşattığımız için gururluyuz. Geçmiş dönemde bizle yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarda yorulma olduğu için bu sezon bizden müsaade istediler. Ondan dolayı yeni yol arkadaşlarımızla beraber bu sezonu ve sonrasında devam etmek için kongre olması gerekiyordu." dedi.



Çetin, hem gelir hem de sağlık açısından zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek şöyle devam etti:



"Zor bir dönem geçirdik ve ligde kalmayı başardık. Transferlerimiz nokta atışı olarak bitirip, iyi bir Denizlispor seyrettirmek istiyoruz. Bu sezon güzel bir Denizlispor olacak. Biz de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ancak yayıncı kuruluş ile gelirlerimiz arasında sıkıntı var. Hiç bir kulüp bir kuruş para almadı. Bu kulüplerin işini zorlaştırıyor. Böyle olmasına rağmen biz canla başla transfer yasaklarını kaldırmak için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda transfer yapıp onların parasını ödemek için yoğun gayret sarfediyoruz. Kolay bir süreç değil. Allah bizim ve diğer kulüplerin yardımcısı olsun."



Yapılan oylamada yeniden başkan seçilen Ali Çetin, olağanüstü genel kurul sonrası Denizlispor delegelerine teşekkür etti.



Çetin'in yeni yönetim kurulu Salin Özcan, Can Cesur, Serkan Başbuğ, Kaan Şanlıkan, Ozan Katrancı, Nevzat Yakı, Uğur Bağbaşlıoğlu, Levent Çaputçu, Yavuz Cinkaya, Fikret Onur, Tolga Erbey, Mehmet Kavak, Hayati Işık ve Taner Atilla'dan oluştu