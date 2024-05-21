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Denizlispor’da Abdülkadir Sünger gitti! Kupada Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı...

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#TFF 3. Lig#Denizlispor#Abdülkadir Sünger
Denizlispor’da Abdülkadir Sünger gitti Kupada Galatasaraya karşı yıldızlaşmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 11:20

İlk kez TFF 3’üncü Lig’e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor’da kadrodaki yaprak dökümü sürüyor.

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Borçları yüzünden aldığı transfer yasağı nedeniyle 3 sezondur takımı takviye edemeyen, 2021’de Süper Lig’den düştükten sonra paraşütsüz 3’üncü Lig’e gerileyen Denizlispor’da sözleşmesi biten golcü Bekir Turaç Böke’den sonra kaleci Abdülkadir Sünger de ayrıldı.

Denizlispor altyapısında yetişerek 2020 yılından bu yana A takımda forma giyen 23 yaşındaki file bekçisi, tüm alacaklarını bırakarak kulüple vedalaştı.

GALATASARAY'A KARŞI YILDIZLAŞMIŞTI

Denizlispor, özellikle 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası’ndaki Galatasaray deplasmanında seri penaltılarda gösterdiği performansla takımına turu getiren file bekçisiyle ilgili, "Teşekkürler Abdulkadir Sünger. Futbolcumuz Abdulkadir Sünger ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak büyük fedakarlık örneği gösteren Abdulkadir Sünger’e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" mesajını yayınladı.

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#TFF 3. Lig#Denizlispor#Abdülkadir Sünger

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