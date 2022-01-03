Denizlispor’da 15 koronavirüs vakası

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Yeşil-siyahlı takımda oyuncular ve teknik ekipte semptom görülmesi üzerine yapılan PCR testleri sonucunda 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı.

Testleri pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

Daha önce sakat futbolcularının çokluğu yüzünden sıkıntı yaşayan Denizlispor, ligde devre arasının ardından 8 Ocak Cumartesi günü Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.

Denizli’nin ING Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te de geçen hafta sonu 6 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.