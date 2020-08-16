DHA
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Denizlispor'a Alman orta saha: Marvin Bakalorz
Süper Lig'de transfer arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor'un Hannover 96'dan Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz'la anlaştığı iddia edildi.
Eintracht Frankfurt, Paderborn ve Hannover formalarıyla 4 sezon Bendesliga'da oynayan, geçen sezonu Hannover'le Bundesliga 2'de geçiren 31 yaşındaki oyuncunun hafta içinde resmi imzayı atması bekleniyor.
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