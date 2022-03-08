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Denizlispor umut tazeledi

#Denizlispor#Spor Toto 1. Lig#Anadolu Kulüpleri
Denizlispor umut tazeledi

 Spor Toto 1’inci Lig’de 28’inci haftanın kapanış mücadelesinde Balıkesirspor’u deplasmanda 84’üncü dakikada Hakan Çinemre’nin golüyle 1-0 yenen Altaş Denizlispor kurtuluş yolunda umut tazeledi.

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Son 4 maçında 3’üncü galibiyetini alan yeşil-siyahlılar 30 puana yükseldi. Düşme hattından kurtulamasa da rakiplerini 2 puan geriden takip eden Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal’la çıkış yakaladı. Yıllar sonra yuvaya dönen Bakkal yönetimindeki Denizlispor, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Denizlispor’un başında 11 puan toplayan Mesut Bakkal, çıkışlarını sürdüreceklerini ve kümede kalacaklarını ifade etti.

Balıkesirspor karşılaşmasını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Öncelikle çok mutluyuz. 2 hafta üst üste kazanmak bizim için önemliydi. Bu hafta en son maç bizimdi. Bizden önceki maçlarda rakiplerimiz hep puanlar aldı. Bu periyotta bir daha böyle bir maç yakalamamız zordu. Bu maçın da çok zor olacağını biliyorduk. Gelecek hafta bayız. Ondan sonra Kocaeline gideceğiz. Şimdi daha moralleyiz daha özgüvenliyiz. Geldiğim günden itibaren 11 puan alan bir takım var, bu da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir" diye konuştu.

HAKAN’DAN MÜTHİŞ KATKI

Denizlispor’un 28 yaşındaki stoperi Hakan Çinemre, defansta görev yapmasına rağmen attığı gollerle takımının kümede kalma yarışında topladığı hayati öneme sahip 9 puana direkt katkı yaptı. Sezonun ilk yarısında Ankara Keçiörengücü önünde 85’inci dakikada 2-1’lik galibiyeti getiren golü atan Hakan, ilk yarıda takımının 1-0 geride olduğu Balıkesirspor maçında skoru 1-1’e getiren golü kaydetti. Hakan’ın ateşlediği Denizlispor o maçı Mayi’nin uzatmadaki golüyle 2-1 kazandı. Tecrübeli stoper dün de maç golsüz devam ederken 84’üncü dakikada takımına çok kritik 3 puanı kazandırdı.

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#Denizlispor#Spor Toto 1. Lig#Anadolu Kulüpleri

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