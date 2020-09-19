Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'den Trabzonspor açıklaması

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirerek, "Geçtiğimiz sezonun ikincisi ve Türkiye Kupası’nı kazanan takıma karşı oynadık. Futbolcularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Herkes maçın başından sonuna kadar mücadelesini ortaya koydu. Sezon öncesi fazla hazırlık maçı yapmadık, yeni futbolcular aramıza katılıyor. Biz biraz daha sabırlı olursak çok daha farklı, çok daha güzel, iyi futbol oynayan, mücadele eden bir Denizlispor göstereceğimiz aşikar. Bize karşı oynayan bütün takımlar, çok kolay bir şekilde kazanamayacak. Yaşadığımız soranların çok çalışarak üzerinden geleceğimizden hiç şüphem yok. Oyuncularım maçın başından itibaren çok iyi mücadele ettiler. Trabzonspor’a karşı son bölümde 10 kişi mücadele ettik ve 1 puan aldık" ifadelerini kullandı.

"1 PUANI SÖKTÜLER"

Prosinecki, ikinci yarı oyuna girdikten kısa bir süre sonra kırmızı kart gören Sacko’ya ilişkin gelen soruya ise, "Futbolda böyle olaylar maalesef yaşanıyor. Eminim kendisi de böyle bir şeyi istemiyordur. Bundan hiç şüphemiz yok. O da bir şeyler gösterip takıma katkı göstermek istemiştir. 10 kişi kaldığımızda da mücadelemizi gösterdik. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir şekilde 22 dakika boyunca Trabzonspor’a karşı 10 kişi mücadele ettiler ve 1 puanı söktüler. Maçın son dakikalarında kontra ataklardan bir gol atma şansımız da vardı" diye konuştu.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!