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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2020 - 23:12 | Son Güncelleme:

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: 'İstediğimiz oyun değildi;'

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Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: 'İstediğimiz oyun değildi;'
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Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 5-1 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, rakipleri Göztepe'yi tebrik ederek, sarı-kırmızılı takımın çok iyi bir maç çıkardığını kaydetti.

İlk 3 golü rakiplerine hediye ettiklerini anlatan Prosinecki, şu değerlendirmede bulundu:

"Nitelik olarak istediğimiz Denizlispor'u sahaya yansıtamadık. Uzun bir aradan sonra maç oynadık. Kendi analizlerimizi yaparak, lige daha iyi konsantre olarak çok çok daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz. Bunun için yeterli kumaşımızın ve kalitemizin olduğunu biliyoruz. 5-1'lik sonuç takım ruhu için kolay değil ama bunun üstesinden gelebiliriz."

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: İstediğimiz oyun değildi;

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