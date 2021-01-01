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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Sivasspor maçına hazır! 3 eksik...

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Denizlispor, Sivasspor maçına hazır! 3 eksik...
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışma yaptı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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Yukatel Denizlispor'un Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Costel Pantilimon, Hüseyin Altıntaş, Abdulkadir Sünger, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Mert Sarıkuş, Eren Kıryolcu, Angelo Sagal, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic.

Denizlispor, Sivasspor maçına hazır 3 eksik...

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