Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek ligde deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak olan yeşil-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyularak antrenman yaptı.

Denizli Atatürk Stadı'nda bugün çift kale maç yapan takımda bir süre önce operasyon geçiren Sackey ayrı olarak çalıştı.

Takımın yarını dinlenerek geçirdikten sonra 1 Haziran Pazartesi günü çalışmalarına devam edeceği bildirildi