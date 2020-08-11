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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Denizlispor sezonu Prosinceki önderliğinde açtı

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Denizlispor sezonu Prosinceki önderliğinde açtı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlılar, Süper Lig 2020-2021 sezonunun hazırlıkları kapsamında Haluk Ulusoy Tesisleri'nde ilk idmanını gerçekleştirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen oyuncular, ardından idmanda düz koşu yaptı.

Yeni teknik direktör Robert Prosinecki'nin cuma günü sözleşme imzalamasının ardından, takımın kamp programının belli olacağı kaydedildi.

 

Denizlispor sezonu Prosinceki önderliğinde açtı

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