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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Mikkel "Mix" Diskerud transferini açıkladı!

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Denizlispor, Mikkel "Mix" Diskerud transferini açıkladı!
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Süper Lig ekibi Denizlispor, son olarak Helsingborgs forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikkel "Mix" Diskerud'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Denizlispor'un açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, son olarak Helsingborgs forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikkel "Mix" Diskerud ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Mikkel "Mix" Diskerud'a hoşgeldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.

 

Denizlispor, Mikkel Mix Diskerud transferini açıkladı

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