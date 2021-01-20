Son Güncelleme:
Denizlispor, Mikkel "Mix" Diskerud transferini açıkladı!
Süper Lig ekibi Denizlispor, son olarak Helsingborgs forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikkel "Mix" Diskerud'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Denizlispor'un açıklaması şu şekilde:
Kulübümüz, son olarak Helsingborgs forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikkel "Mix" Diskerud ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Mikkel "Mix" Diskerud'a hoşgeldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle