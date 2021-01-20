Denizlispor, Mikkel "Mix" Diskerud transferini açıkladı!

Denizlispor'un açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, son olarak Helsingborgs forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikkel "Mix" Diskerud ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Mikkel "Mix" Diskerud'a hoşgeldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz.

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