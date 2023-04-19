Denizlispor kazanamazsa küme düşecek

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Ligde 31 maçta 17 puan toplayıp dibe demir atan yeşil-siyahlı ekibin tek umudu kalan 5 maçı da kazanıp rakipleri 32 puanlı Altay, 28 puandaki Gençlerbirliği ve 30 puan toplayan Erzumspor’un ise takılması olacak.

Şu an kurtuluş hattındaki 30 puanlı Erzurumspor’un 13 puan gerisinde olan Denizlispor, pazar günü Play-Off hattındaki Bodrumspor’u deplasmanda yenemezse bitime 4 maç kala pamuk ipliğine bağlı olan umudunu da tüketecek. Denizlispor kazansa dahi Erzurumspor deplasmanda Bandırmaspor’u yener, 32 puanlı Altay ise Göztepe derbisinden 1 puan dahi çıkarırsa matematiksel olarak düşecek

Denizlispor, kendisi kalan haftalarda 5’te 5 yapıp, Erzurum 4 maçını kaybederek Gençlerbirliği’yle berabere kalır, Gençlerbirliği ise Erzurum beraberliğiyle birlikte hanesine en fazla 3 yazdırırsa ligde kalacak.

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Matematiksel olarak şansı mucizelere bağlı olsa da sportif olarak havlu atan Denizli, kalan haftalarda Bodrumspor (D), Samsunspor, Altay’la (D) karşılaşıp, son 2 maçta ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’dan hükmen 3 puan alacak. Daha önce Djedje’nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Denizlispor’da takımdan ayrıldığı belirtilen Kevin Mayi ise sezon sonuna kadar kaldı. Göztepe maçında kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan Mayi, Samsunspor ve Altay sınavlarında oynayabilecek.