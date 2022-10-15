Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Anadolu Kulüpleri
Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 11:13

Spor Toto 1’inci Lig’de dün deplasmanda Boluspor’a 3-0 yenilerek 2 puanla düşme hattında son sırada kalan Altaş Denizlispor kafilesi, kente dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Haberin Devamı

Yeşil-siyahlılarda A takım otobüsünü takip edip, altyapıdan 3 genç futbolcu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüs, Bolu dönüşü sabah saat 05.30 civarında Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi yakınlarında kaza yaptı.

Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişinin ambulanslarla kulübün sponsoru olan özel hastaneye getirileceği açıklandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüste yer alan altyapı oyuncularından Ahmet Tekin’in ayağının kırıldığı, diğer iki altyapı oyuncusu Emre Sıngın ve Berkant Gündem’in hafif yaralandığı belirtilirken, masör Özlem Karakaya, medya sorumlusu Altay Varol ve Mustafa Yıldırım da çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi


Denizlispor yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Boluspor karşılaşmasının ardından şehrimize dönmek üzere yola çıkan kafilemizde bulunan takım çalışanlarımızın yer aldığı minibüs kaza yapmıştır. Araçta bulunan personellerimizin ilk müdahaleleri gerçekleştirilerek ambulanslar ile hastaneye sevkleri yapılmaktadır. Kafilemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gözden Kaçmasın

Boluspor, Denizlisporu farklı geçtiBoluspor, Denizlispor'u farklı geçtiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık
Weinstein yeniden hâkim karşısında 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli | 7 SORU 7 YANIT

Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

#Harvey Weinstein
Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya

BAKMADAN GEÇME!

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık
Weinstein yeniden hâkim karşısında 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli | 7 SORU 7 YANIT

Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

#Harvey Weinstein
Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya