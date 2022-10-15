Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi

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Yeşil-siyahlılarda A takım otobüsünü takip edip, altyapıdan 3 genç futbolcu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüs, Bolu dönüşü sabah saat 05.30 civarında Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi yakınlarında kaza yaptı.

Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişinin ambulanslarla kulübün sponsoru olan özel hastaneye getirileceği açıklandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Minibüste yer alan altyapı oyuncularından Ahmet Tekin’in ayağının kırıldığı, diğer iki altyapı oyuncusu Emre Sıngın ve Berkant Gündem’in hafif yaralandığı belirtilirken, masör Özlem Karakaya, medya sorumlusu Altay Varol ve Mustafa Yıldırım da çeşitli yerlerinden yaralandı.