Denizlispor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ankara takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybeden Denizlispor, daha önceki 15 karşılaşmada yenilgi almamış ve son altı mücadelede gol yememişti. Bu sezon Süper Lig'de en az gol atan üç takımdan ikisi olan Denizlispor ve Gençlerbirliği, aynı zamanda en fazla gol yiyen üç ekipten ikisi konumunda. 2020/21 Süper Lig maçlarının 16-30'uncu dakikaları arasında gol atamayan tek takım olan Gençlerbirliği, bu dakika diliminde kalesinde en fazla gol gören ekip durumunda. Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son dört Süper Lig maçında üç gol atan Hugo Rodallega, Denizlispor formasıyla çıktığı son iki karşılaşmada Ankara ekibinin filelerini birer kez havalandırdı.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki son beş golünün dördünü Robert Piris da Motta atarken; bu dört gol de penaltı noktasından geldi. Süper Lig'de 10 maçtır gol atamayan Bogdan Stancu, daha uzun bir hasreti en son Eylül 2016-Ağustos 2017 arasında yaşadı.

DENİZLİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor Gençlerbirliği maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

DENİZLİSPOR, LİGİN 'DİBİNDEN' KURTULMAK İSTİYOR

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği'ni sahalarında da yenerek kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

Puan tablosunda 18 puan son sırada yer alan Denizlispor, 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktığı toplam 24 karşılaşmada ancak 4 galibiyet alabildi.

Denizlispor, son teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 4 maçtan ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

EVİNDE OYNADIĞI 12 KARŞILAŞMADA 2 GALİBİYET ALABİLDİ

Bu sezon evinde oynadığı 12 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Ege ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Evindeki maçlarda rakip kaleyi 8 kez havalandıran yeşil-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Denizlispor, ligde 14 mağlubiyetle Ankaragücü ile birlikte en fazla yenilen takım oldu.