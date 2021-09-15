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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 19:33 | Son Güncelleme:

Denizlispor 2-0 Adanaspor

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Denizlispor 2-0 Adanaspor

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Denizlispor, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Özcan Sultanoğlu

Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Djedje (Dk. 64 Onazi), Muhammed Gönülaçar, Darri (Dk. 86 İlhan Depe), Mustafa Çeçenoğlu, Aissati (Dk. 78 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 79 Muğdat Çelik)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Evren Korkmaz (Dk. 57 Serdar Özkan), Roche, Rüştü Hanlı, Donkor (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 77 Innocent), Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel, Bruns (Dk. 90+2 Cem Özdemir), Ahmethan Köse, Ozegovic

Goller: Dk. 32 ve 35 Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Celil Yüksel, Dk. 55 Roche, Dk. 73 Bruns, Dk. 82 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 64 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90+4 İlhan Depe (Denizlispor)

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