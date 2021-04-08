Denizlispor 1-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve goller)
Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.
Denizlispor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Kasımpaşa'nın golünü 49. dakikada Kevin Varga atarken Denizlispor'un sayısını 87. dakikada penaltıdan Rodallega kaydetti.
Denizlispor, Hakan Kutlu ile iç sahada oynadığı 6. maçı da kaybetmezken; Kasımpaşa'nın deplasmandaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Bu sonuçla Kasımpaşa 35, Denizlispor ise 26 puana yükseldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, İbrahim Bozbey
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 83 Ali Yavuz Kol), Murawski (Dk. 46 Kubilay Aktaş), Bakalorz (Dk. 70 Veton Tusha), Diskerud (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), Sagal, Mesanovic (Dk. 63 Sacko), Rodallega
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku (Dk. 89 Mehmet Feyzi Yıldırım), Drinkwater (Dk. 82 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Koomson (Dk. 68 Bistrovic), Varga (Dk. 82 Anıl Koç), Thelin
Goller: Dk. 49 Varga (Kasımpaşa), Dk. 86 Rodallega (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Murawski, Dk. 34 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
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