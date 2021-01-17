Denizlispor 0-2 Hatayspor / Maçın özeti ve goller

Denizlispor ile Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 47. dakikada Muhammet Özkal kendi kalesine ve 78. dakikada Mame Briam Diouf penaltıdan attı.

Hatayspor'da Jean-Claude Diouf 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Hatayspor puanını 31'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanda kaldı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 79 Sakıb Aytaç), Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Murawski, Recep Niyaz, Dossevi (Dk. 89 Mert Sarıkuş), Sacko, Sagal, Mesanovic

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90 5 Katranis), Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 76 Sackey), Boupendza, Akintola (Dk. 90 5 Selim Ilgaz), Diouf

Goller: Dk. 47 Muhammet Özkal (Kendi kalesine), Dk. 78 Diouf (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Billong (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 77 Sacko, Dk. 90 Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor)

İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Leismann, Muhammet, Lopes, Recep, Murawski, Dossevi, Sacko, Sagal, Mesanovic

Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Akıntole, Diouf, Boupendza

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Denizlispor'da Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Akın Alkan topu önledi.

16. dakikada sağ kanattan Sacko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dossevi'nin şutunda, kaleci Akın Alkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

34. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Recep Niyaz, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan dışarı gitti.

47. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza sahası içindeki Boupendza, topu penaltı noktası yakınındaki Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Traore'nin şutunda üst direkten dönen top, kale çizgisinin hemen önünde yer alan Muhammet Özkal'a çarparak filelere gitti: 1-0

58. dakikada Recep Niyaz'ın ortasında ceza sahasında Lopes, kafayla topu filelere gönderdi. Pozisyonda faul belirleyen maçın hakemi Koray Gençerler, golü geçerli saymadı.

69. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

78. dakikada Atakaş Hatayspor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışından Sackey'in kaleye göndermek istediği top ceza sahasında Sacko'ya çarptı. Sacko'nun topa elle müdahale ettiğine karar veren maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf, topu ağlarla buluşturdu.

84. dakikada Atakaş Hatayspor'dan Billong, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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