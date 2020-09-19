Denizlispor 0-0 Trabzonspor | Maçın özeti

Denizlispor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 2. hafta maçında Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

38. dakikada Trabzonspor lehine çıkan penaltı kararı VAR uyarısı sonrası hakem Volkan Bayarslan tarafından iptal edildi. Konuk ekibin 62. dakikada Abdulkadir Ömür ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Denizlispor'da Hadi Sacko 64. dakikada oyuna girip 4 dakika içinde iki sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Denizlispor ve Trabzonspor sezonun ilk puanlarını aldılar.

DENİZLİSPOR 0-0 TRABZONSPOR

İlk yarı sonucu: 0-0

Kırmızı kart: 68' Sacko

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Edgar Ie, A. Parmak, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Benik Afobe



Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep, Aissati, Sagal, Rodallega



Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Atakan, Faruk Can, Kerem Baykuş, Ahmet Canbaz, Guilherme, Anıl, Stiven Plaza, Safa Kınalı, Salih Kavrazlı



Denizlispor'un yedekleri: Cenk, Muhammet, Sacko, Mesanovic, Asım, Sakıb, Özgür, Özer, Alihan, Liesmann

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Recep Niyaz'ın uzaklardan sert şutunda Uğurcan son anda köşeye giden topu kornere çeldi.

6' Aissati'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa ön direkte kafayı vurdu, Serkan Asan topu karşıladı.

10' Baker'ın pasında Afobe bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topa dokunamayınca top Pantilimon'da kaldı

11' Aissati'nin sağdan ortasında Sagal arka direkte yükselip kafayı vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Hakemin düdüğü geldi, Sagal'ın topa çıkarken Serkan'a faulünü işaret etti.

19' Abdulkadir Ömür orta alandan rakip ceza sahasına yaklaşırken Bakalorz onu faulle durdurdu ve sarı kart gördü.

21' Lewis Baker'ın kullandığı frikikte Pantilimon köşeye giden topu çıkardı.

24' Abdulkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda top Pantilimon'da kaldı.

30' Lopes'in sağdan ortasında Rodallega kale alanında röveşata denedi, top üstten dışarı gitti.

38' Trabzonspor penaltı kazandı! Ceza alanı solunda iki rakibinden sıyrılan Nwakaeme çaprazdan kaleye doğru ilerlerken yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını işaret etti.

40' Volkan Bayarslan pozisyonu VAR'da izleyecek.

42' Volkan Bayarslan, 38. dakikada Trabzonspor lehine verdiği penaltı kararını VAR uyarısı sonrası izleyip iptal etti.

45' Abdulkadir Ömür'ün kullandığı frikikte kaleci Pantilimon başarılı

İlk yarı sona erdi: 0-0

46' İkinci yarı başladı

51' Trabzonspor gole yaklaştı! Ceza alanında topla buluşan Afobe karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleciyi geçen topu Murawski kaleye girmeden uzaklaştırdı.

51' Pozisyonun devamında hızlı çıkan ev sahibi gol pozisyonu buldu. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Rodallega'nın yerden vuruşu yandan dışarı gitti.

56' Recep Niyaz'ın ceza alanı dışından şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

62' Trabzonspor Abdulkadir Ömür ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

65' Abdulkadir Ömür'ün geçersiz golünün uzun süren VAR incelemesinden de ofsayt sonucu çıktı.

68' Denizlispor'da 64. dakikada oyuna giren Sacko çift sarı karttan oyun dışı kaldı.

80' Sagal'ın sol çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top dışarı gitti.

90' Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi

Maç sona erdi: 0-0

YENİ TRANSFERLER İLK 11DE



Trabzospor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kırmızı kart cezalısı Flavio bu maçta forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Ekubanın yerine ileri uçta Afobe görev yaptı. Newton, orta sahada ise Guilherme yerine yeni transferlerden Bakeri görevlendirdi. Afobe ve Baker ilk kez bordo mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Trabzonsporda sakatlığı süren Kamil Ahmet Çörekçinin yerine sol bekte Abdurrahim Dursun forma giydi. Cezalı Flavionun yerine ise Edgar Le bu maçta ilk 11de şans buldu. Konuk ekipte Trondsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı da sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamadı.



PROSİNECKİDEN 3 DEĞİŞİKLİK



Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise geçtiğimiz hafta Göztepeye karşı alınan 5-1lik farklı mağlubiyetin ardından kadroda 3 değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam, kalede bu hafta Pantilimona görev verdi. Yeşil siyahlı ekipte, Mesanovicin yerine ise sol kanatta Sagal şans aldı. Ege ekibinde Recep Niyazı ilk 11de sahaya süren Prosinecki, Sackoyu ise yedek kulübesine çekti.



Konuk ekip Trabzonspor bugüne kadar Denizlisporla oynadığı 40 maçta 25 galibiyet elde etti. Denizlispor 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7 kez de eşitlik bozulmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 lig maçında da Yukatel Denizlispor sahadan 2-1lik galibiyetle ayrılmıştı.





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