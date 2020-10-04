Denizlispor 0-0 Konyaspor (Maçın özeti)
Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Mücadele boyunca iki takım da gol pozisyonlarına girse de skor değişmedi.
Yukatel Denizlispor ile İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı maç 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Denizlispor puanını 2'ye, Konyaspor ise 5'e yükseltti.
İLK 11'LER
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Leismann, Recep, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Kravets
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
3. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında Shengelia, ceza sahasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Shengelia'nın vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
19. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda, top auta gitti.
45 1. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)
55. dakikada Bakalorz'un korner çizgisine yakın yerden sağ köşeden ortaladığı topu kale önünde Abdülkerim Bardakcı uzaklaştırdı.
65. dakikada Lopes'in sağ çaprazdan yaptığı ortada topla buluşan Sagal, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
86. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Pantilimon meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
89. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.
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