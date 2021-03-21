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Spor Arena
Haber Giriş: 21.03.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Denizlispor 0-0 Başakşehir (Maçın özeti)

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Denizlispor 0-0 Başakşehir (Maçın özeti)

Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

Denizlispor ile Başkaşehir, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Denizlispor 25, Başakşehir ise 30 puana yükseldi.

DENİZLİSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Muhammet, Oğuz, Leismann, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Youssouf, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba

Denizlispor 0-0 Başakşehir (Maçın özeti)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Visca'nın ceza sahası içinden çektiği şutta savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.
14. dakikada Diskerud'un ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.
29. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
44. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol çapraz pozisyondan attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

51. dakikada Sagal'ın yaptığı ortada ceza sahasındaki Rodellga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
53. Muhammet Özkal'ın pasıyla topla buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kontrol etti.
57. dakikada sol çapraz pozisyondaki Giuliano'nun şutunda kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırdığı topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
63. dakikada Demba Ba'nın ceza sahası içinden çektiği şutta topu kaleci Cenk Gönen kurtardı.
68. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topla buluşan Giuliano'nun şutunda top üstten dışarı çıktı.
88. dakikada Mesanovic'in ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Mert Günok kurtardı.
90 4. dakikada Visca'nın uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı. 

Denizlispor 0-0 Başakşehir (Maçın özeti)

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