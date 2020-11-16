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Deniz Satar ve Tolga Kuru'nun Türkiye - Rusya tahminleri tuttu!
MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' programında spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, Hürriyet.com.tr Instagram hesabının canlı yayınında Türkiye - Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulunurken maçın sonucuyla ilgili tahminlerinde yanılmadılar.
Deniz Satar, Türkiye'nin yenilmediği ve karşılıklı gollerin olacağı bir maç beklediğini ifade etmiş; Tolga Kuru ise tek farklı Türkiye galibiyeti üzerinde durmuştu.
Deniz Satar ve Tolga Kuru'nun Türkiye - Rusya tahminleri tuttu!MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' programında spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru,Hürriyet.com.tr Instagram hesabının canlı yayınında Türkiye - Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulunurkenmaçın sonucuyla ilgili tahminlerinde yanılmadılar. Deniz Satar, Türkiye'nin yenilmediği ve karşılıklı gollerin olacağı bir maç beklediğini ifade etmişTolga Kuru ise tek farklı Türkiye galibiyeti üzerinde durmuştu. İşte iki yorumcumuzun o tespitleri...
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