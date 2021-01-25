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GeriFutbol Deniz Satar: 'Beşiktaş'ta birçok isim öne çıkıyor, Sergen Yalçın...'
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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Deniz Satar: 'Beşiktaş'ta birçok isim öne çıkıyor, Sergen Yalçın...'

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Deniz Satar: 'Beşiktaş'ta birçok isim öne çıkıyor, Sergen Yalçın...'
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MediaMarkt sponsorluğunda Deniz Satar ve Tolga Kuru'nun yorumlarıyla gerçekleşen 'Futbol Keyfi' programında lider Beşiktaş'ın saha içi ve dışındaki etmenleri değerlendirildi.

Tolga Kuru, genel olarak futbolcuların çok zeki olduğunu belirterek siyah beyazlılarda oyuncuların bakışı üzerinden teknik direktör Sergen Yalçın'ın ağırlığına vurgu yaparak "Sergen Yalçın camiaya hükmedecek ve etki edecek birisi. Oyuncular Sergen hocayla iyi geçinmeleri gerektiğini biliyorlar ve hocaya da inançları arttı." ifadelerini kullandı. Deniz Satar ise Beşiktaş'ın takım kimliğine büründüğüne dikkat çekerek, "Beşiktaş'ta tek bir isim üzerine değil isimler üzerine konuşuluyor ve bu çok önemli bir kriter." dedi.

Deniz Satar: Beşiktaşta birçok isim öne çıkıyor, Sergen Yalçın...

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