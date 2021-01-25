Deniz Satar: 'Beşiktaş'ta birçok isim öne çıkıyor, Sergen Yalçın...'

Tolga Kuru, genel olarak futbolcuların çok zeki olduğunu belirterek siyah beyazlılarda oyuncuların bakışı üzerinden teknik direktör Sergen Yalçın'ın ağırlığına vurgu yaparak "Sergen Yalçın camiaya hükmedecek ve etki edecek birisi. Oyuncular Sergen hocayla iyi geçinmeleri gerektiğini biliyorlar ve hocaya da inançları arttı." ifadelerini kullandı. Deniz Satar ise Beşiktaş'ın takım kimliğine büründüğüne dikkat çekerek, "Beşiktaş'ta tek bir isim üzerine değil isimler üzerine konuşuluyor ve bu çok önemli bir kriter." dedi.

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