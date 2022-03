Deniz Öncü: Hızımı kanıtladım, hedefim şampiyonluk 

Haberin Devamı

Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2022 sezonu öncesi Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu.

Kariyer gelişimi, sezona hazırlık süreci, geçmiş yarışları ve hedefleri ile ilgili konuşan milli motosikletçi Moto3 2022 sezonunu ise şampiyon olarak tamamlamak istediğini söyledi.



Deniz Öncü’nün sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde;



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da seni, kardeşin Can Öncü'yü ve Toprak Razgatlıoğlu'nu kabul etti, sayın Cumhurbaşkanı'nın sana özel bir tavsiyesi oldu mu?

Cumartesi günü beraber zaman geçirdik. Cumhurbaşkanı bizi Külliye’de ağırladı, herkesin hedefleri ve başarıları üzerine konuştuk. Motosiklet branşını nasıl daha ileriye götürebiliriz diye konuşmalar da geçti. Güzel bir gün geçirdik kendisiyle vakit geçirmek gurur verici.



Artık sezon konsantrasyonu başladı. 2022 sezonuna hazırlık sürecinde neler yaptın? Günlerin hangi çalışmalarla geçti?

Geçen sezonu bitirdikten iki hafta sonra antrenmanlara başlamıştım. İlk antrenmanımda kaza yaşadım ve el bileğimde ufak bir kırık oldu. Bu yüzden bir ay sağlıklı şekilde antrenman yapamadım. Ocak ayının başında kondisyon antrenmanlarına ve motor sürüşlerine başladım.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile olan ilişkini anlatabilir misin?

Kenan Sofuoğlu bizim ağabeyimiz, her zaman bizim yanımızda. Her birimizin kariyerini çizen Kenan Sofuoğlu’dur. En basitinden iyi antrenman yapabilmemiz için olanakları Kenan ağabey sağlıyor.



Kardeşin Can Öncü ile karşılıklı enerji yaratıyor musunuz?

Can ile herkesten farklı aramızda bir enerji var. Rekabeti sadece Can ile yapabiliyorum, yemek yerken bile kim daha hızlı yiyecek diye yarışıyoruz.(gülüyor) Motor sürerken de kim daha hızlı olacak gibi her şeyin rekabetini yapabiliyoruz. Can’ı geçmek değil kapışmak istiyorsun.

Gerçek anlamda gelişme kaydettiğim yıl 2015’ten sonrası. Kenan Sofuoğlu bizi gördü ve yardımcı olabileceğini söyledi. Bize ‘Racing’e geçin’ dedi ve biz de onu dinledik. Her yarışta kendimizi geliştirdik, 2017’de Asya Yetenek Kupası’nda şampiyon oldum. 2019’da Can Öncü Moto3’e geçti orada kendisiyle ayrıldık, 2020’de ben de Moto3’e yükseldim. 2021’de ise ilk kez podyuma çıktım. 2022’de ise inşallah hedefimiz şampiyonluk olacak.O kazadan sonra zor günler geçirdim. Yapılabilecek şey takmamaktı. Kazadan sonra medya, seyirciler ve pilotlar beni eleştiriyordu, birçok kötü yorum aldım. Bana ‘Moto3’te yarışmayı hak etmiyorsun, yeterince başarılı değilsin, hatta sen bir katilsin…’ mesajları bile aldım. O dönem sosyal medyaya hiç bakmamaya çalıştım, mesajlar psikolojimi bozuyordu. O kazada benim bir suçum yoktu, kazanın yaşanmaması için rakibim o kazayı önleyebilirdi.Nasıl inandırabilirim? (gülüyor) Aslında kimseyi inandırmama gerek yok, inandırmasam da kanıtlayabilirim. Bir şeyleri başarmadan konuşmaya gerek yok, hızım var bunu kanıtladım. Tek yapmam gereken bazı durumlarda sakin kalabilmem.Yaptığım sporun tehlikeli olduğu söyleniyor, herkes bu sporu yapabilir ancak trafikte değil pistte. Koruyucu ekipmanlarınızın olması gerekiyor ve gerçek bir pistte sürdüğün zaman çarpabileceğin bir araba ya da otobüs durağı yok. O yüzden düşünüldüğü kadar riskli bir spor değil, trafikte gazlarsan daha fazla risk var.