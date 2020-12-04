Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: 'Mücadeleden memnunuz'

UEFA Avrupa Lİgi I Grubu’nda 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Villarreal maçının ardından açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, "Bugünkü maç hem ilkemiz hem de Sivasspor için çok önemliydi. Ama Avrupa’nın çok üst düzey takımlarından birine karşı oynadık. İnanılmaz mücadele ettik maçta. Yediğimiz golün haricinde çok fazla pozisyon vermedik. Golden hemen önce Fayçal’ın bir pozisyonu var. İyi vurabilseydi belki biz öne geçecektik. O top döndü ve bize gol oldu. Takımımızın göstermiş olduğu mücadeleden son derece memnunum. İnanılmaz mücadele ettiler ve bu takım 3 günde bir maç oynuyor. Aynı oyuncularla oynuyoruz, sürekli 90 dakika gerçekten oyuncular gidemiyor ama bu oyuncuların bu fedakarca mücadelesi gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bu maçın sonucu şöyle önemli; Maccabi takımı puan kaybettikten sonra biz yensek orada beraberlik olacaktı. Biz berabere kalsak da sonuçta değişen bir şey yoktu. Sonuçta ülke puanı kaybı var burada. Biz Tel Aviv’e final maçı oynamaya gideceğiz. Onları orada yenmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Buradaki iyi oynadığımız maçta 2-1 mağlup olmuştuk. Biz onları orada yenebilecek güçteyiz. Bu gruptan orada güzel bir galibiyet alıp çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.



Albayrak sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bir hususu dile getirmek istiyorum. Hastalık nedeniyle, sakatlık nedeniyle, kovid nedeniyle, bunu dile getirdiğimizde yapılan eleştiriler. Sürekli şikayet ediyoruz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bugün 15 kişiyle sahaya çıktık. 15’inci oyuncumuz kaleciydi. Ağlama ya da şikayet anlamında olan bir şey değil. Biz sene başında güzel ve geniş bir kadro kurduk. Türkiye, Avrupa ve Türkiye liginde oynayabilecek bir kadro kurduk. Sonuçta bütün bunları hesaplayarak girdik lige. Biz Covid 19’u hesaplayamadık. Türkiye’de en fazla darbeyi bize vurdu. 2-3 arkadaşımız sadece 2 antrenmanla sahaya çıktı. Bu çok kolay bir şey değil. 75-80 dakika sahada inanılmaz mücadele etmek çok kolay değil. Bunlara rağmen arkadaşlarımı gerçekten yürekten kutluyorum. Sadece üzüntümüz mağlup olmak evimizde. Ülke puanına katkıda bulunamadık bu üzüyor bizi."