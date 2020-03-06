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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 06.03.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

Demba Ba: 'İstanbul harika bir şehir...'

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Demba Ba: 'İstanbul harika bir şehir...'
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Senegalli golcü Demba Ba, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına gelmeleri için taraftara çağrıda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yayınlanan video ile dünya genelindeki futbolseverleri İstanbul'a davet eden Demba Ba, "Bence İstanbul'da harika bir final maçı oynanacak. İstanbul, futbolla yaşayan harika bir kent. Finali canlı izlemek isteyenler, İstanbul'da kesinlikle harika zaman geçirecek." ifadelerini kullandı.

Biletleri UEFA'nın internet sitesinden satışa çıkarılan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak.

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