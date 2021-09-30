Dead bug nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Dead bug hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Dead bug hareketi alt ve üst vücut kaslarını çalıştıran işlevsel bir çekirdek ve güçlendirme egzersizidir.



Dead Bug Nedir?



Dead bug, karın kaslarını çalıştırmaya yarayan etkili bir egzersizdir. Bu hareketin diğer ismi ise, ölü böcek hareketidir. Dead bug egzersizi aynı zamanda zihinsel odaklanmayı gerektiren, pek çok hareketi uyum içinde gerçekleştirmeye zorlayan, denge ve koordinasyonu geliştirmeye yardımcı olan bir egzersiz olma özelliğini taşır.



Dead Bug Ne İşe Yarar?



Dead Bug hareketi, karın bölgesinin çok iyi çalışmasını sağlar. Aynı zamanda çok iyi bir esneme hareketidir. Kol ve bacakları aynı anda çalıştırdığı için çok iyi bir koordinasyon sağlar.



Dead Bug Hareketi Nasıl Yapılır?



Dead bug hareketini yapmak için öncelikle sırt üstü yatmanız gerekiyor. Bacaklarınızı düz bir şekilde uzatmanız gerekir. Kollarınızı yukarı doğru kaldırarak dizlerinizi ise, 90 derecelik bir açı ile kırmanız gerekiyor. Bu hareket sırasında baldırlar da yere paralel olmalıdır. Sol kolunuzu başınızdan geriye doğru avuç içlerini de yukarı doğru bacak şekilde hareket ettirmeniz gerekiyor. Bu sırada sağ bacağınızı da dümdüz ileriye doğru götürmeniz gerekiyor. Ama topuğunuz yere değmemesi gerekiyor. Birkaç saniye sonra tekrar başlangıç pozisyonuna geçmeniz gerekir. Bu defa da diğer taraf için hareketi tekrarlayarak hareketi gerçekleştirebilirsiniz.



Dead Bug Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Dead bug hareketinde ilk planda çalışan kaslar karın bölgesinde bulunan çekirdek kaslardır. Dead bug aynı zamanda diyafram, pelvik taban ve multifidus kasını da çalıştırır. Multifidus kası, alt omurgada yer alan vücudumuzdaki en küçük kaslardan birisidir. Multifidus kası ise, omurganızı destekler ve omurganın düz kalmasını sağlar.



Dead Bug Hareketi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Dead bug hareketi yaparken belinizin iyice yere temas ettiğinden emin olmanız gerekir. Bunun yanında 90 derecelik bir açıyla bükülü olarak başlangıç pozisyonunu almanız gerekir. Kolunuz ile bacağınızı kontrollü ve yavaş bir şekilde uzatırken nefes almanız gerekir. Aynı zamanda, başlangıç pozisyonuna döndüğünüzde yeniden nefes vermeniz gerekir.



Dead Bug Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Dead bug hareketine alternatif olarak diğer karın kaslarını çalıştıran egzersizler de seçilebilir. Ama bu hareket, karın kaslarını en iyi çalıştıran harekettir. Pilates de bu harekete alternatif olarak yapılabilir.



Dead Bug Faydaları Var mıdır?

Dead bug hareketi, çekirdek kuvveti sağlar. Aynı zamanda bu hareket, yoga, pilates ve koşu antrenmanlarında sıkça kullanılır. Dead bug hareketi, genellikle stabilite ve çekirdeği güçlendirmek için tasarlanmış olan bir egzersizdir.

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Dead bug hareketi, karın kaslarını güçlendirir. Dead bug karın kaslarınızın, yan oblik kaslarınızın (Obliques, transverse abdominis, rectus abdominis) sıkılaşmasını, gelişmesini ve dayanıklılığının artmasına fayda sağlar.

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Dik duruşu ve omurgayı destekleyen bir harekettir. Bu nedenle özellikle de duruş bozukluğu olan kişilerin yapması önerilir. Bütün gün masa başında çalışan biriyseniz sırt ve boyun ağrısı gibi sorunlar yaşamamak için dead bug egzersizi bu konuda size yardımcı olabilir. Dead Bug hareketi sırt, omurga ve boyun kaslarınızı güçlendirmek için dengelemenin etkili ve güvenli bir yoludur. Sağlam bir omurga yapısına ve güçlü sırt kaslarına sahip olmanızı sağlar. Bu hareket, duruşunuzu iyileştirmek için bel ağrısını önlemeye ve hafifletmeye yardımcı olur.