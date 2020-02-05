De Ligt 90+1'de attı, iddaa kuponu ile 22 bin 619 TL kazandı! Böylesi görülmedi...

Bu bir ilandır

Süper Lig'de ilk yarının son haftası bir Misli.com üyesi sistemli iddaa kuponu ile 83 bin liraya yakın bir kazanç elde etmiş ve sansasyonel kuponunu görünce hayrete düşmüştük.

O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

JUVENTUS, 90+1'DE DE LIGT İLE 3-0'I BULDU, 22 BİN 619 TL KAZANDI!

Bazen iddaa kuponu yaparken 2 maç yazarız, elimiz üçüncü maçı eklemeye gitmez. Bazen de kupona 10 maç koyarız, daha beşinci maç başlamadan kupon yatmış olur hemen yenisini yaparız.

Bir Misli.com üyesi önce 11 maçlık bir iddaa kuponu yaptı ve beklemeye koyuldu. Kuponunda Süper Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A - her telden maç vardı... 50 misli oynadı!

Kuponu yaptıktan sonra 2 gün geçti, dayanamadı bu sefer 10 maçlık başka bir kupon daha yaptı. İlk kuponundaki bazı maçları yeni kuponuna da aldı, bu sefer daha garantiye gitti ve tam 1000 misli oynadı!

VARAN 1! Başakşehir, Gençlerbirliği maçı ikinci yarının hemen başında "2.5 ÜST" oldu bile!

VARAN 2! Liverpool, Southampton engelini zorlanmadan geçti, "MS1" çok rahat kazandırdı!

VARAN 3! RB Leipzig evinde 2-0 geriye düştü, ikinci yarı golleri sıralayıp "2.5 ÜST" tercihini kazandırdı!

VARAN 4-5-8-10 derken Juventus maçı çıkageldi! Kuponda "2.5 ÜST" var, İtalyan devi 2-0 önde ve galibiyeti cebe atmış gibi oynuyor... Ronaldo'nun iki penaltı golü var, üçüncü gol gelmeyecek gibi...

Derken sahneye Dybala çıktı ve sağdan korneri içeri kesti, Matthijs de Ligt topu ağlarla buluşturdu!

İki kupon, toplam 22 bin 619 TL cepte!

İşte ilk kupon...

İşte ikinci kupon...

Toplam kazanç 22 bin 619 TL!

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De Ligt aynı kafa golünün bir kopyasını da Ajax ile Tottenham'a atmıştı! İzleyelim...