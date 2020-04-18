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GeriFutbol De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2020 - 22:37,Son Güncelleme:

De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor

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De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, ailecek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış olabileceklerini söyledi.

Sky Sports'a konuşan Belçikalı oyuncu, "Karantinanın ilk 2 haftasında ailecek hastalandık. İniş çıkışlar yaşadık ama şu anda herkes iyi." ifadelerini kullandı.

İlk başta küçük çocuğunun hastalandığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Sonra büyük oğlum ve eşim de hastalandı. Ama koronavirüs mü yoksa başka bir şey mi emin değiliz." diye konuştu.

Test yaptırmadıklarını belirten De Bruyne, "Çok şükür bu hastalığı atlattık ve son 2 haftadır iyi durumdayız. Rutinimiz var, her şey güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

De Bruyne, bu süreçte sık sık yüzdüğünü, koştuğunu ve antrenmanlara devam ettiğini sözlerine ekledi.

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