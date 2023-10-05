×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbol'da haftanın 11'inde

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Fantezi Futbol
Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbolda haftanın 11inde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 17:16

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Fantezi Futbol oyununda ikinci haftanın 11'ine seçildi.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları sona ererken, haftanın en iyileri de belli oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fantezi Futbol oyununda haftanın 11'i duyuruldu.

Galatasaray'ın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 asist yapan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, haftanın 11'ine seçildi.

Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın 11'inde de Brezilyalı futbolcu Tete yer almıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın en iyi 11'i şöyle:

Kaleci
Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans
Davide Calabria (Milan)
Fabian Schar (Newcastle United)
Davinson Sanchez (Galatasaray)

Orta saha
Osman Bukari (Kızılyıldız)
Miguel Almiron (Newcastle United)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Brais Mendez (Real Sociedad)

Forvet
Bruma (Braga)
Rasmus Hojlund (Manchester United)
Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk)

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Fantezi Futbol

BAKMADAN GEÇME!