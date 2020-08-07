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GeriBasketbol David John Kennedy: "Bir an önce basketbol topunu elime alıp parkelere dönmek istiyorum..."
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

David John Kennedy: "Bir an önce basketbol topunu elime alıp parkelere dönmek istiyorum..."

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David John Kennedy: "Bir an önce basketbol topunu elime alıp parkelere dönmek istiyorum..."
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeniden anlaştığı ABD'li oyuncu David John Kennedy, sezonun başlamasını heyecanla beklediğini dile getirdi.

Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Kennedy, tekrar İzmir'e dönmenin çok güzel olduğunu belirtti.

Geçen sezonun yarım kalmasından dolayı bitiremedikleri bir işlerinin olduğunu aktaran Kennedy, "Geri döndüğüm için mutluyum. Aynı organizasyon, aynı takım ile yola devam etmek güzel. Bir an önce basketbol topunu elime alıp parkelere dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir'e dün gelen Kennedy'nin sağlık kontrollerinin ardından takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu.

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