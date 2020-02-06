David Beckham'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Barcelona ile anlaştılar ama...'

Spor Arena Dış Haber - Manchester United, Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giyen Inter Miami'nin başkanı David Beckham, İngiliz basınına flaş bir itirafta bulundu.

Manchester United'dan ayrılarak Real Madrid'in yolunu tuttuğu 2003 yazıyla ilgili konuşan Beckham, "ABD'de Victoria ile tatildeydim. Satılacağıma dair söylentiler duymuştum. Bir gazeteci arkadaşım beni aradı ve Manchester United'ın Barcelona ile anlaştığını söyledi. Hemen Londra'ya döndüm ve neler olup bittiğini anlamaya çalıştım" dedi.

David Beckham sözlerini, "Menajerimle konuştum ve Manchester United'dan ayrılacaksam yalnızca Real Madrid'e gideceğimi söyledim. Sonrasında Florentino Perez ile görüştük ve anlaşmaya vardık" ifadeleriyle tamamladı.

Real Madrid kariyerinde 159 maça çıkan Beckham, 20 gol attı ve 51 asist yaptı.





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